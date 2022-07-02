Кулеба закликав надати Україні сучасні системи ПРО після ракетного обстрілу Одещини
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає країни-партнери надати Україні сучасні системи протиракетної оборони (ПРО).
Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.
Міністр звернувся до світових лідерів із таким закликом після ракетного обстрілу Одеської області.
– Терористична держава Росія продовжує війну проти мирного населення, завдаючи нічних ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого гинуть десятки людей, зокрема й діти.
Закликаю партнерів якнайшвидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя і покласти край цій війні, – рішуче заявив Кулеба.
Terrorist state Russia continues its war against civilians with overnight missile strikes on Odesa region killing dozens, including children. I urge partners to provide Ukraine with modern missile defense systems as soon as possible. Help us save lives and put an end to this war. pic.twitter.com/SQP6UUkNlf
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2022
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Ірану ракетні обстріли Росії. Він наголосив, що РФ порушує Конвенцію про статус Каспійського моря.
Нагадаємо, в Одеській області внаслідок ворожих ракетних ударів вночі 1 липня загинула 21 людина, 38 поранено. Росія прицільно обстріляла багатоповерхівку та територію бази відпочинку у смт Сергіївка.