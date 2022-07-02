Липень, 01 в 22:39

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає країни-партнери надати Україні сучасні системи протиракетної оборони (ПРО).

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

Міністр звернувся до світових лідерів із таким закликом після ракетного обстрілу Одеської області.

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– Терористична держава Росія продовжує війну проти мирного населення, завдаючи нічних ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого гинуть десятки людей, зокрема й діти. Закликаю партнерів якнайшвидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя і покласти край цій війні, – рішуче заявив Кулеба.

Terrorist state Russia continues its war against civilians with overnight missile strikes on Odesa region killing dozens, including children. I urge partners to provide Ukraine with modern missile defense systems as soon as possible. Help us save lives and put an end to this war. pic.twitter.com/SQP6UUkNlf — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2022

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Ірану ракетні обстріли Росії. Він наголосив, що РФ порушує Конвенцію про статус Каспійського моря.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок ворожих ракетних ударів вночі 1 липня загинула 21 людина, 38 поранено. Росія прицільно обстріляла багатоповерхівку та територію бази відпочинку у смт Сергіївка.