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Факти / Україна / Політика

Кулеба закликав надати Україні сучасні системи ПРО після ракетного обстрілу Одещини

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Кулеба закликав надати Україні сучасні системи ПРО після ракетного обстрілу Одещини
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає країни-партнери надати Україні сучасні системи протиракетної оборони (ПРО).

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

Міністр звернувся до світових лідерів із таким закликом після ракетного обстрілу Одеської області.

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– Терористична держава Росія продовжує війну проти мирного населення, завдаючи нічних ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого гинуть десятки людей, зокрема й діти.

Закликаю партнерів якнайшвидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя і покласти край цій війні, – рішуче заявив Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з главою МЗС Ірану ракетні обстріли Росії. Він наголосив, що РФ порушує Конвенцію про статус Каспійського моря.

Нагадаємо, в Одеській області внаслідок ворожих ракетних ударів вночі 1 липня загинула 21 людина, 38 поранено. Росія прицільно обстріляла багатоповерхівку та територію бази відпочинку у смт Сергіївка.

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