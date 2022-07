Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає країни-партнери надати Україні сучасні системи протиракетної оборони (ПРО).

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.

Міністр звернувся до світових лідерів із таким закликом після ракетного обстрілу Одеської області.

Terrorist state Russia continues its war against civilians with overnight missile strikes on Odesa region killing dozens, including children. I urge partners to provide Ukraine with modern missile defense systems as soon as possible. Help us save lives and put an end to this war. pic.twitter.com/SQP6UUkNlf

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2022