Июль, 09 в 13:21

Верховная Рада проголосовала за основу законопроект №7441-1 о поддержке физических лиц-заемщиков, имущество которых уничтожено или потерпело разрушения в результате военных действий России.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Свои голоса отдало 283 нардепа.

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По словам Железняка, в документе предлагается приостановка выплат по кредитам, если движимое/недвижимое имущество из-за войны:

оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;

повреждено или уничтожено в результате военных действий.

При наличии соответствующих документов заемщики могут получить у кредитора приостановку платежей по кредиту.

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков производится к моменту получения заемщиком государственной компенсации за имущество, отмечает Железняк.

Списание кредита

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

общая площадь уничтоженного имущества не превышает для квартиры 140 кв. м, для жилого дома – 250 кв. м, которое является единственным местом проживания семьи заемщика; или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см куб;

по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.

Срок подачи заявок – период действия в Украине военного положения + три месяца со дня его прекращения.

Фото: Владимир Карплюк