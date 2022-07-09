Рада приняла за основу законопроект о списании кредитов на разрушенное жилье
Верховная Рада проголосовала за основу законопроект №7441-1 о поддержке физических лиц-заемщиков, имущество которых уничтожено или потерпело разрушения в результате военных действий России.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Свои голоса отдало 283 нардепа.
По словам Железняка, в документе предлагается приостановка выплат по кредитам, если движимое/недвижимое имущество из-за войны:
- оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;
- повреждено или уничтожено в результате военных действий.
При наличии соответствующих документов заемщики могут получить у кредитора приостановку платежей по кредиту.
Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков производится к моменту получения заемщиком государственной компенсации за имущество, отмечает Железняк.
Списание кредита
На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:
- общая площадь уничтоженного имущества не превышает для квартиры 140 кв. м, для жилого дома – 250 кв. м, которое является единственным местом проживания семьи заемщика; или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см куб;
- по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;
целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.
Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.
Срок подачи заявок – период действия в Украине военного положения + три месяца со дня его прекращения.
Фото: Владимир Карплюк