Липень, 09 в 13:21

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт № 7441-1 щодо підтримки фізичних осіб-позичальників, майно яких знищено або зазнало руйнувань внаслідок воєнних дій Росії.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Свої голоси віддало 283 нардепи.

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За словами Железняка, у документі пропонується призупинення виплат по кредитах, якщо рухоме/нерухоме майно через війну:

опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;

пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій.

За наявності відповідних документів позичальники можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

Замороження кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно, наголошує Железняк.

Списання кредиту

На списання заборгованості мають право позичальники, у яких:

загальна площа знищеного майна не перевищує для квартири 140 кв. м, для житлового будинку – 250 кв. м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника; або знищений єдиний автомобіль, робочий об’єм двигуна якого не перевищує 2500 см куб;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Термін подання заявок – період дії в Україні воєнного стану + три місяці з дня його припинення.

Фото: Володимир Карплюк