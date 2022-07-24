Июль, 24 в 14:29

В Организации Объединенных Наций заявили, что комментарий “неназванного источника ООН” по обстрелу российскими ракетами Одесского торгового порта не передает официальную позицию ООН.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Так, вчера американское издание The New York Times опубликовало новость, в которой неназванный чиновник из ООН предположил, что РФ якобы воспользовалась лазейкой в ​​зерновом соглашении, которое не запрещает наносить удары по военным объектам в украинских портах.

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Николенко заявил, что такая позиция ООН очень удивила украинский МИД.

— Во-первых, она диссонирует с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, безоговорочно осудившего обстрел Одесского порта. Во-вторых, единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых, — отметил спикер МИД.

Поэтому Министерство иностранных дел сразу обратилось к руководству ООН за разъяснениями вышеупомянутого комментария.

По словам Николенко, сегодня МИД Украины получил заверение, что неофициальный комментарий неназванного источника для The New York Times не показывает позицию ООН.

— Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации, — отметил спикер МИД, подчеркнув, что неназванные источники, возможно, умышленно запустили провокационный нарратив, за который не будет никакой ответственности.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что ракетный удар по морскому порту Одессы свидетельствует о том, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ракетный удар по Одесскому морскому порту подрывает доверие к обязательствам, которые взяла на себя Российская Федерация.