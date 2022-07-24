Липень, 24 в 14:29

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що коментар “неназваного джерела ООН” щодо обстрілу російськими ракетами Одеського торгового порту не показує офіційну позицію ООН.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Так, вчора американське видання The New York Times опублікувало новину, в якій неназваний чиновник з ООН припустив, що РФ начебто скористалася лазівкою в зерновій угоді, яка не забороняє завдавати ударів по військових об’єктах в українських портах.

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Ніколенко заявив, що така позиція ООН дуже здивувала МЗС.

– По-перше, вона дисонує із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерреша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту. По-друге, одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов’язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових, – зауважив речник МЗС.

Тому Міністерство закордонних справ одразу звернулося до керівництва ООН за роз’ясненнями вищезазначеного коментаря.

За словами Ніколенка, сьогодні МЗС України отримало запевнення, що неофіційний коментар неназваного джерела для The New York Times не показує позицію ООН.

– Лише заява генсекретаря Гутерреша відображає позицію організації, – зауважив речник МЗС, наголосивши, що неназвані джерела, можливо, зумисне запустили провокативний наратив, за який не буде жодної відповідальності.

Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що ракетний удар військ РФ по морському порту Одеси свідчить про те, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ракетний удар по Одеському морському порту підриває довіру до зобов’язань, які взяла на себе Російська Федерація.