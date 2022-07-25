Липень, 25 в 20:09

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зі свого боку зробить усе необхідне для забезпечення експорту зерна зі своїх чорноморських портів.

Про це глава держави сказав під час зустрічі із президентом Гватемали Алехандро Джамматеї Файа.

За словами Зеленського, Україна зі свого боку зробить все необхідне для забезпечення експорту аграрної продукції зі своїх портів, а питання безпеки транспортних коридорів залежатиме від ООН і Туреччини, які нещодавно домовлялися з Росією про це.

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Президент нагадав, що не минуло й доби, як російська армія обстріляла Одеський морпорт.

– Ми зі свого боку все зробили, все підготували, коридор є. У наших водах все контролює Україна, перевірки в наших водах робитиме лише Україна. Ви знаєте, що ми деокупували наш острів Зміїний. Це дуже важливий момент для контролю безпеки щодо інших коридорів транспортування зерна, – зауважив глава держави Володимир Зеленський.

За словами президента, керівництво України чітко розуміє, що заблокований Чорноморський регіон призведе до голоду на Африканському континенті та в багатьох азійських державах.

– Україна сказала, що ми готові експортувати. Росія повинна розблокувати Чорне море, але ми прекрасно розуміли, що саме у такому форматі ми повинні домовлятися… Вони (ООН і Туреччина. – Ред.) повинні були говорити про безпеку щодо кораблів інших держав, які, до речі, погодились перевозити зерно, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, – сказав Зеленський.

Глава держави запевнив, що Україна обов’язково розпочне експорт, щоб ще раз довести всьому світу, що не Україна блокує експорт.

– Тож ми розпочнемо експорт, а вже за безпекою нехай партнери дивляться, – наголосив Володимир Зеленський.

Раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що цього тижня з морських портів України в межах виконання підписаної у Стамбулі угоди планують розпочати експорт зерна.