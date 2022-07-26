Липень, 26 в 19:52

Між Україною та агресором Росією наразі не відбуваються переговори щодо припинення повномасштабної війни. Все через те, що Москва не готова до реального переговорного процесу, а лише хоче нав’язати Україні капітуляцію.

Про це розповів в одному з інтерв’ю міністр юстиції України Денис Малюська, який входить до складу делегації для переговорів із РФ.

Він уточнив, що дискусії щодо припинення війни не відбуваються, оскільки зараз немає перспектив укладення якогось договору, насамперед через позицію РФ.

Зараз дивляться

За словами Малюськи, переговори відновляться, коли Москва продемонструє реальну готовність домовлятися.

– Це лунає в російських медіа постійно: що ми готові, це українці не хочуть перемовлятися. Насправді вони готові підписати договір на тих умовах, які їм подобаються і які вкрай схожі на якусь капітуляцію. Тому це не готовність до переговорів – це готовність нав’язати свої умови, щоб ми здалися. Десь така в них готовність. Коли буде реальна готовність до реальних перемовин – безумовно, такі перемовини відновляться, – наголосив Малюська.

Він уточнив, що Київ зараз розмовляє з Москвою лише щодо “дуже вузької теми” розблокування експорту зерна.

Малюська також пояснив, що весь переговорний процес довкола війни в Україні умовно можна розділити на три групи:

Переговори щодо експорту зерна з українських портів. Вони короткострокові та стосуються лише одного точкового питання.

Переговори з Росією щодо потенційного припинення вогню та війни. Вони заморожені на певний час і зараз не відбуваються.

Великі переговори щодо гарантій безпеки для України

У червні нардеп, голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити переговори щодо припинення війни наприкінці серпня, після контрнаступів української армії. За таких умов Київ повернеться до переговорів з Росією з посиленої позиції.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба також наголошував, що переговори безпосередньо прив’язані до ситуації на фронті. За його словами, РФ має сісти за стіл переговорів лише після поразки на полі битви, інакше знову буде мова ультиматумів.