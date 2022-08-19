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Факты / Украина / Политика

Деоккупация Крыма: Данилов дал совет коллаборантам, как смягчить приговор

Юлия Соколова, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что деоккупация Крыма стоит в повестке дня Украины. И этому процессу должна предшествовать демилитаризация, то есть с полуострова должны исчезнуть российские войска.

Соответствующий комментарий секретарь Совета нацбезопасности и обороны обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

– Крым – суверенная территория Украины. Вопрос повестки дня – пошаговая демилитаризация полуострова с его последующей деоккупацией, — подчеркнул Данилов.

В связи с этим он дал совет крымским предателям и коллаборантам, как бы они могли в будущем смягчить себе судебный приговор. По словам Данилова, для этого они должны сейчас предоставить данные о российских военных объектах на полуострове.

– Обращаю внимание! Крымские коллаборанты и предатели могут смягчить судебный приговор, предоставив ценную информацию Силам обороны о российских военных объектах и технике на территории АР Крым, – отметил секретарь СНБО, прикрепив ссылку на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как известно, за последние две недели на территории Крыма раздаются взрывы.

Впервые это произошло 9 августа, когда горели склады с боеприпасами и взлетная полоса на военном аэродроме в Новофедоровке.

16 августа прогремели взрывы в поселках Майское и Азовское Джанкойского района, в Джанкое и поселке Гвардейское Симферопольского района полуострова. Речь идет о попадании по складу боеприпасов, трансформаторной подстанции, железной дороге и т.д.

После взрывов в Джанкое очереди на выезд с полуострова через Керченский мост побили рекорд. А оккупанты начали срочно перемещать свои самолеты вглубь Крыма и в РФ.

В ночь на 19 августа мощные взрывы прогремели в Севастополе на военном аэродроме Бельбек.

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