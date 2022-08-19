Серпень, 19 в 16:40

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що деокупація Криму стоїть на порядку денному України. І цьому процесу має передувати демілітаризація, тобто з півострова повинні зникнути російські війська.

Відповідний коментар секретар Ради нацбезпеки та оборони оприлюднив у своєму Twitter-акаунті.

– Крим – суверенна територія України. Питання порядку денного – покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією, – наголосив Данілов.

У зв’язку з цим він дав пораду кримським зрадникам та колаборантам, як би вони могли в майбутньому пом’якшити собі судовий вирок. За словами Данілова, для цього вони повинні зараз надати дані про російські військові об’єкти на півострові.

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– Звертаю увагу! Кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про російські військові об’єкти та техніку на території АР Крим, – зазначив секретар РНБО, прикріпивши посилання на Telegram-канал Служби безпеки України.

❗️Звертаю увагу❗️ Кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити судовий вирок, надавши цінну інформацію Силам оборони про ???????? військові об’єкти та техніку на території АРК: https://t.co/MYQ0ORh3R8 — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 19, 2022

Як відомо, протягом останніх двох тижнів на території Криму лунають вибухи.

Вперше це сталося 9 серпня, коли горіли склади з боєприпасами та злітна смуга на військовому аеродромі в Новофедорівці.

16 серпня пролунали вибухи у селищах Майське та Азовське Джанкойського району, у Джанкої та селищі Гвардійське Сімферопольського району півострова. Йдеться про влучання по складу боєприпасів, трансформаторній підстанції, залізниці тощо.

Після вибухів у Джанкої черги на виїзд з півострова через Керченський міст побили рекорд. А окупанти почали терміново переміщати свої літаки вглиб Криму та до РФ.

У ніч на 19 серпня потужні вибухи пролунали в Севастополі на військовому аеродромі Бельбек.