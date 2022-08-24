Эта клоунада пропитана кровью: Подоляк ответил на пожелание “мирного неба” от Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил поздравить украинский народ с национальным праздником – Днем Независимости. Однако в Офисе президента такое “приветствие” назвали клоунадой.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Михаил Подоляк, советник главы ОПУ.
Так, Лукашенко в своем так называемом поздравлении выразил уверенность, что “сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран”.
А еще самопровозглашенный президент решил пожелать украинцам мирного неба, терпимости, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.
Такое “приветствие” не оставили без внимания в Офисе президента Украины.
Михаил Подоляк заметил, что весь мир знает об участии Лукашенко в военных преступлениях России против нашего народа.
– Поэтому цинично желает “мирного неба”, пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада, пропитанная кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия, – заявил советник главы ОПУ.
Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти ????????. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров’ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 24, 2022
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участие Минска в российской войне в Украине “было определено” им “давно”.
Напомним, что 24 февраля российские войска пересекли государственную границу Украины не только из России, но и Беларуси. Регулярно с белорусских аэродромов взлетают бомбардировщики и истребители, пускающие ракеты по украинским городам.
Источник: сайт президента Беларуси, Михаил Подоляк