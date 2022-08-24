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Факты / Украина / Политика

Эта клоунада пропитана кровью: Подоляк ответил на пожелание “мирного неба” от Лукашенко

Марта Бондаренко, редактор ленты
останній диктатор Європи
Фото: Depositphotos

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил поздравить украинский народ с национальным праздником – Днем Независимости. Однако в Офисе президента такое “приветствие” назвали клоунадой.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Михаил Подоляк, советник главы ОПУ.

Так, Лукашенко в своем так называемом поздравлении выразил уверенность, что “сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран”.

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А еще самопровозглашенный президент решил пожелать украинцам мирного неба, терпимости, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

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Такое “приветствие” не оставили без внимания в Офисе президента Украины.

Михаил Подоляк заметил, что весь мир знает об участии Лукашенко в военных преступлениях России против нашего народа.

– Поэтому цинично желает “мирного неба”, пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада, пропитанная кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия, – заявил советник главы ОПУ.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участие Минска в российской войне в Украине “было определено” им “давно”.

Напомним, что 24 февраля российские войска пересекли государственную границу Украины не только из России, но и Беларуси. Регулярно с белорусских аэродромов взлетают бомбардировщики и истребители, пускающие ракеты по украинским городам.

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Источник: сайт президента Беларуси, Михаил Подоляк

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