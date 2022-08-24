Август, 24 в 14:55

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил поздравить украинский народ с национальным праздником – Днем Независимости. Однако в Офисе президента такое “приветствие” назвали клоунадой.

Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Михаил Подоляк, советник главы ОПУ.

Так, Лукашенко в своем так называемом поздравлении выразил уверенность, что “сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран”.

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А еще самопровозглашенный президент решил пожелать украинцам мирного неба, терпимости, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

Такое “приветствие” не оставили без внимания в Офисе президента Украины.

Михаил Подоляк заметил, что весь мир знает об участии Лукашенко в военных преступлениях России против нашего народа.

– Поэтому цинично желает “мирного неба”, пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада, пропитанная кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия, – заявил советник главы ОПУ.

Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти ????????. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров’ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 24, 2022

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что участие Минска в российской войне в Украине “было определено” им “давно”.

Напомним, что 24 февраля российские войска пересекли государственную границу Украины не только из России, но и Беларуси. Регулярно с белорусских аэродромов взлетают бомбардировщики и истребители, пускающие ракеты по украинским городам.

Источник: сайт президента Беларуси, Михаил Подоляк