Серпень, 24 в 14:55

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив привітати український народ із національним святом – Днем Незалежності. Проте в Офісі президента таке “привітання” назвали клоунадою.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав Михайло Подоляк, радник голови ОПУ.

Так, Лукашенко у своєму так званому привітанні висловив упевненість, що “сьогоднішні суперечності не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн”.

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А ще самопроголошений президент вирішив побажати українцям мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя.

Таке “привітання” не залишили без уваги в Офісі президента України.

Михайло Подоляк зауважив, що весь світ знає про участь Лукашенка у воєнних злочинах Росії проти нашого народу.

– Тому цинічно бажає “мирного неба”, пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада, просякнута кров’ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки, – заявив радник голови ОПУ.

Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти ????????. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров’ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 24, 2022

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що участь Мінська у російській війні в Україні “була визначена” ним “давно”.

Нагадаємо, що 24 лютого російські війська перетнули державний кордон України не лише з Росії, а й Білорусі. Регулярно з білоруських аеродромів злітають бомбардувальники та винищувачі, які пускають ракети по українських містах.

Джерело: сайт президента Білорусі, Михайло Подоляк