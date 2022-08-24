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Факти / Україна / Політика

Ця клоунада просякнута кров’ю: Подоляк відповів на побажання “мирного неба” від Лукашенка

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
останній диктатор Європи
Фото: Depositphotos

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив привітати український народ із національним святом – Днем Незалежності. Проте в Офісі президента таке “привітання” назвали клоунадою.

Про це у своєму Twitter-акаунті написав Михайло Подоляк, радник голови ОПУ.

Так, Лукашенко у своєму так званому привітанні висловив упевненість, що “сьогоднішні суперечності не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн”.

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А ще самопроголошений президент вирішив побажати українцям мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя.

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Таке “привітання” не залишили без уваги в Офісі президента України.

Михайло Подоляк зауважив, що весь світ знає про участь Лукашенка у воєнних злочинах Росії проти нашого народу.

– Тому цинічно бажає “мирного неба”, пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада, просякнута кров’ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки, – заявив радник голови ОПУ.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що участь Мінська у російській війні в Україні “була визначена” ним “давно”.

Нагадаємо, що 24 лютого російські війська перетнули державний кордон України не лише з Росії, а й Білорусі. Регулярно з білоруських аеродромів злітають бомбардувальники та винищувачі, які пускають ракети по українських містах.

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Джерело: сайт президента Білорусі, Михайло Подоляк

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