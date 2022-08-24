Ця клоунада просякнута кров’ю: Подоляк відповів на побажання “мирного неба” від Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив привітати український народ із національним святом – Днем Незалежності. Проте в Офісі президента таке “привітання” назвали клоунадою.
Про це у своєму Twitter-акаунті написав Михайло Подоляк, радник голови ОПУ.
Так, Лукашенко у своєму так званому привітанні висловив упевненість, що “сьогоднішні суперечності не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн”.
А ще самопроголошений президент вирішив побажати українцям мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя.
Таке “привітання” не залишили без уваги в Офісі президента України.
Михайло Подоляк зауважив, що весь світ знає про участь Лукашенка у воєнних злочинах Росії проти нашого народу.
– Тому цинічно бажає “мирного неба”, пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада, просякнута кров’ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки, – заявив радник голови ОПУ.
Схоже, Лукашенко справді вважає, що світ не помічає його активної участі в злочинах проти ????????. Тому цинічно бажає «мирного неба», пускаючи по нас смертоносні ракети. Ця клоунада просякнута кров’ю, зафіксована й матиме конкретні наслідки. Одразу після падіння варварської ru-імперії
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 24, 2022
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що участь Мінська у російській війні в Україні “була визначена” ним “давно”.
Нагадаємо, що 24 лютого російські війська перетнули державний кордон України не лише з Росії, а й Білорусі. Регулярно з білоруських аеродромів злітають бомбардувальники та винищувачі, які пускають ракети по українських містах.
Джерело: сайт президента Білорусі, Михайло Подоляк