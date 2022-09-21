Сентябрь, 21 в 16:59

Кремлевский диктатор Владимир Путин пытается утопить Украину в крови, в том числе и российских солдат. Он объявил частичную мобилизацию в РФ на фоне огромных потерь на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild. Он отметил, что в речи хозяина Кремля “не было ничего нового”.

Украинский лидер напомнил, что в последнее время в России уже проходила скрытая мобилизация, о чем, в частности, сообщала украинская разведка.

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По словам Зеленского, частичная мобилизация в РФ свидетельствует о том, что у российской армии проблемы с офицерами и другими военными кадрами.

– Мы уже знаем, что они мобилизовали кадетов, парней, не умевших воевать. Эти курсанты погибли. Они даже не смогли завершить свою учебу. Все эти люди не могут воевать. Они приходят к нам и умирают, – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Путин видит положение в российской армии, солдаты которой убегают с поля боя. Но, несмотря на это, он хочет и дальше топить Украину в крови.

– Он видит, что его части просто разбегаются. Ему нужна многомиллионная армия. Потому что он видит, что большинство из тех, кто к нам вторгается, просто убегает… Он хочет утопить Украину в крови, в частности, в крови своих солдат, — отметил Зеленский.

Как известно, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Речь идет о призыве лиц, находящихся в запасе, проходивших военную службу, имеющих соответствующий опыт. В целом РФ планирует мобилизовать “300 тыс. резервистов”.

В РФ уже анонсировали акции протеста против частичной мобилизации. Также есть информация, что россияне массово скупают билеты за границу.