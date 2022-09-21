Вересень, 21 в 16:59

Кремлівський диктатор Володимир Путін намагається втопити Україну в крові, зокрема й російських солдатів. Він оголосив часткову мобілізацію в РФ на тлі величезних втрат на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Bild. Він зазначив, що в промові господаря Кремля “не було нічого нового”.

Український лідер нагадав, що останнім часом у Росії вже проходила прихована мобілізація, про що, зокрема, повідомляла українська розвідка.

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За словами Зеленського, часткова мобілізація в РФ свідчить про те, що російська армія має проблеми з офіцерами та іншими військовими кадрами.

– Ми вже знаємо, що вони мобілізували кадетів, хлопців, які не вміли воювати. Ці курсанти загинули. Вони навіть не змогли завершити своє навчання. Усі ці люди не можуть воювати. Вони приходять до нас і вмирають, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що Путін бачить становище в російській армії, солдати якої тікають з поля бою. Але попри це він хоче і далі топити Україну в крові.

– Він бачить, що його частини просто розбігаються. Йому потрібна багатомільйонна армія. Тому що він бачить, що більшість із тих, хто вторгається до нас, просто тікає… Він хоче втопити Україну у крові, зокрема, в крові своїх солдатів, – зазначив Зеленський.

Як відомо, 21 вересня, Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. Йдеться про призов осіб, які перебувають у запасі, проходили військову службу, мають відповідний досвід. Загалом РФ планує мобілізувати “300 тис. резервістів”.

В РФ уже анонсували акції протесту проти часткової мобілізації. Також є інформація, що росіяни масово скуповують квитки за кордон.