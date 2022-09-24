Вересень, 23 в 22:06

МЗС України ухвалило рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації.

Про це повідомляє пресцентр зовнішньополітичного відомства.

Крім того, ухвалено рішення суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

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Таким чином Україна реагує на факти використання російськими загарбниками зброї іранського виробництва на території України.

Сьогодні до МЗС викликали тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

Іранській стороні повідомили, що постачання Тегераном озброєння Росії, яка використовує його проти мирного населення та ЗСУ, суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

– Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану, – наголошується у заяві українського МЗС.

Нагадаємо, що лише сьогодні Збройні сили Україні в небі над Україною збили шість іранських безпілотників, які використовує Росія.

Тиждень тому в районі Куп’янська Харківської області українські захисники вперше збили ударний іранський безпілотник Shahed-136.

Також повідомлялося, що РФ атакувала Очаків іранськими дронами Shahed-136.