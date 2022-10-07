Октябрь, 07 в 17:59

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров Евросоюза к усилению сотрудничества в энергетической сфере на фоне развязанной РФ полномасштабной войны.

Об этом глава государства заявил во время выступления на заседании Европейского Совета посредством видеосвязи.

Он отметил, что странам Европы нужно ответственно подойти к защите критической инфраструктуры после диверсий на газопроводах Северный поток.

Сейчас смотрят

– Никогда раньше наш континент не был поставлен перед такой угрозой – уничтожения подводных трубопроводов, кабелей, тоннелей. Но сейчас от РФ можно ожидать и этого, – заявил президент.

В связи с этим Зеленский перечислил три ключевых вызова в энергетической сфере, которые стоят перед Украиной:

1. Защита украинских энергетических объектов от ракетных ударов РФ. Для этого, по словам президента, нужны системы противовоздушной обороны (ПВО).

– Нам нужно достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы не позволить России оставить людей зимой без тепла и электричества, – подчеркнул Зеленский.

2. Ситуация вокруг Запорожской АЭС. Президент призвал лидеров Евросоюза заставить РФ немедленно выполнить требования Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и демилитаризовать станцию.

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о выводе с территории АЭС российской военной техники, но и оккупантов. Сейчас на станции находятся около 500 российских террористов.

– Это абсолютно необходимо для радиационной безопасности. Это абсолютно необходимо для того, чтобы у Украины был нужный объем электричества для экспорта, который этой зимой принципиально важен для наших соседей в Евросоюзе, — объяснил президент.

3. Быстрое восстановление объектов в Украине, которые РФ разрушила во время боевых действий.

Кроме того, Зеленский призвал к усилению сотрудничества в сфере обороны и безопасности. В частности, к увеличению поставок вооружения и боеприпасов для Украины.

Глава государства подчеркнул, что РФ в действительности не нужны переговоры о прекращении войны. А заявления Кремля о якобы “готовности” к ним – не более чем манипуляция и попытка остановить деоккупацию территорий Украины, накопить ресурсы и снова ударить.

– Мы не должны дать ей сделать это. Как и все остальное в Европе, безопасность – это не то, что можно получить, что-то уступив или подписав какое-то соглашение. Безопасность – это задание. Задание изгнать оккупанта с оккупированной им территории. Задание привлечь убийц и палачей к законной ответственности. Задание возобновить действие фундаментальных норм и конвенций, – заявил Зеленский.

В конце сентября стало известно, что Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T. Первую систему Берлин планирует отправить уже в октябре этого года, вторую – ориентировочно до конца года, а две ПВО уже в 2023 году.