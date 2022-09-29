Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Берлин увеличил количество IRIS-T, которые планирует передать Украине

Илья Нежигай, редактор ленты
РЗК Iris-T SLM
Фото: Getty Images

Германия получила новые средства для закупки для Украины четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T, хотя раньше планировалась всего одна.

Об этом говорится на сайте правительства ФРГ.

В списке планируемой для передачи военной помощи в Украину, в пункте с указанным ППО сообщается:

Сейчас смотрят

— 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM* (сейчас имеется бюджет еще на 3 системы), — говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с немецким канцлером Олафом Шольцом вопрос передачи ПВО в Украину из Германии и попросил ускорить передачу систем противоракетной обороны.

Читайте
Два-три комплекса NASAMS или Iris-T полностью закроют небо над Киевом – эксперт

Германия за семь прошедших месяцев войны неоднократно поддавалась критике за темпы и объемы оборонительной поддержки для Украины, хотя является крупнейшей экономикой в Европе. Однако в последние недели правительство ФРГ увеличило как темпы, так и объемы поставок.

К примеру, на прошлой неделе Берлин объявил о передаче еще одной партии самоходных установок Gepard. А перед этим, 14 сентября, Германия объявила, что передала Украине еще четыре установки Gepard.

Однако 24 сентября Бундестаг проголосовал против предоставления Украине танков.

Читайте
Дальность поражения до 25 км: ракеты ПВО IRIS-T, характеристики, цена

Источник: Правительство Германии

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка