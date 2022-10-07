Жовтень, 07 в 17:59

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Євросоюзу до посилення співпраці в енергетичній сфері на тлі розв’язаної РФ повномасштабної війни.

Про це глава держави заявив під час виступу на засіданні Європейської Ради за допомогою відеозв’язку.

Він зазначив, що країнам Європи треба відповідально підійти до захисту критичної інфраструктури після диверсій на газопроводах Північний потік.

Зараз дивляться

– Ніколи раніше наш континент не був поставлений перед такою загрозою – знищення підводних трубопроводів, кабелів, тунелів. Але зараз від РФ можна очікувати й цього, – заявив президент.

У зв’язку з цим Зеленський перерахував три ключові виклики в енергетичній сфері, які стоять перед Україною:

1. Захист українських енергетичних об’єктів від ракетних ударів РФ. Для цього, за словами президента, потрібні системи протиповітряної оборони (ППО).

– Нам потрібно достатньо систем протиповітряної оборони, щоб не дозволити Росії залишити людей узимку без тепла й електрики, – наголосив Зеленський.

2. Ситуація довкола Запорізької АЕС. Президент закликав лідерів Євросоюзу змусити РФ негайно виконати вимоги Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та демілітаризувати станцію.

Зеленський наголосив, що йдеться не лише про виведення з території АЕС російської військової техніки, а й окупантів. Так, зараз на станції перебувають близько 500 російських терористів.

– Це абсолютно необхідно для радіаційної безпеки. Це абсолютно необхідно для того, щоб Україна мала потрібний обсяг електрики для експорту, який цієї зими принципово важливий для наших сусідів у Євросоюзі, – пояснив президент.

3. Швидка відбудова об’єктів в Україні, які РФ зруйнувала під час бойових дій.

Крім того, Зеленський закликав до посилення співпраці в сфері оборони та безпеки. Зокрема, до збільшення поставок озброєння та боєприпасів для України.

Глава держави наголосив, що РФ насправді не потрібні переговори про припинення війни. А заяви Кремля про начебто “готовність” до них – не більше ніж маніпуляція та спроба зупинити деокупацію територій України, накопичити ресурси та вдарити знову.

– Ми маємо не дати їй зробити це. Як і все інше у Європі, безпека – це не те, що можна отримати, чимось поступившись чи підписавши якусь угоду. Безпека – це завдання. Завдання вигнати окупанта з окупованої ним території. Завдання притягнути вбивць і катів до законної відповідальності. Завдання відновити дію фундаментальних норм і конвенцій, – заявив Зеленський.

Наприкінці вересня стало відомо, що Німеччина передасть Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T. Першу систему Берлін планує відправити вже у жовтні цього року, другу – орієнтовно до кінця року, а ще дві ППО вже у 2023 році.