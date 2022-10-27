Октябрь, 27 в 17:20

Заявления российских оккупантов о якобы отступлении из Херсона являются информационной атакой и попыткой выманить украинские войска с других направлений.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

По словам украинского лидера, пока нет признаков бегства российских войск из города.

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– Я не вижу, чтобы они бежали из Херсона. Это информационная атака, я не могу разглашать все. Это такая атака для нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска с других опасных направлений. Думаю, это была их информационная операция. Они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти, — подчеркнул Зеленский.

Президент ответил утвердительно на вопрос, идет ли речь об окружении российских войск на том направлении. По его словам, враг знает об этой проблеме и опасной ситуации.

– Мы работаем над этим… Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах. Никто не уехал. Мы видим это и не верим им, – уточнил президент.

Он также назвал постановкой организованную оккупантами так называемую эвакуацию гражданского населения из Херсона.

Кроме того, Зеленский ответил утвердительно на вопрос, сможет ли Украина освободить Херсон. В то же время, он напомнил о высокой цене такой деоккупации.

– Конечно (сможет освободить, – Ред.). Это сложно, потому что ценой являются люди. Мы относимся к людям не так, как в России. Для нее неважно, сколько людей умрут завтра. А для нас это очень важно. Мы не можем просто говорить: Идите туда и умирайте, — объяснил глава государств.

Он уточнил, что именно поэтому Украина ищет пути для деоккупации, просит у западных партнеров больше бронированной техники, чтобы сохранить жизни людей.

Зеленский также отметил, что РФ не планирует останавливаться в войне против Украины, поскольку видит для себя всего одну миссию: полную оккупацию территории нашего государства. Поэтому у Москвы нет иного плана – В или С.

Недавно коллаборанты в Херсоне и военное командование РФ начали распространять информацию о якобы перемещении на левый берег Днепра из-за контрнаступления ВСУ.

Появлялись сообщения, что российские оккупанты убегают из Херсона, вывозят имущество и документы.

Кроме того, рашисты распространили фейк, что ВСУ якобы планируют массированные обстрелы жилых кварталов Херсона. И под этим предлогом оккупанты начали вывозить людей из города.