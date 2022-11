Испания пообещала предоставить Украине дополнительную помощь, в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО), а также генераторы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом на полях саммита НАТО в Бухаресте.

Кулеба поблагодарил главу МИД Испании за уже предоставленные системы ПВО и генераторы. По его словам, Альбарес анонсировал дополнительную поддержку Украине.

Он уточнил, что во время встречи также обсуждалась имплементация украинской формулы мира, которую представил президент Владимир Зеленский на саммите Большой двадцатки (G20). Она предусматривает 10 шагов, необходимых для прекращения войны в Украине, в том числе полный вывод войск РФ, восстановление территориальной целостности Украины, компенсацию ущерба, наказание виновных в военных преступлениях, гарантии безопасности.

