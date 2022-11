Іспанія пообіцяла надати Україні додаткову допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони (ППО), а також генератори.

Про це поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом на полях саміту НАТО в Бухаресті.

Кулеба подякував очільнику МЗС Іспанії за вже надані системи ППО та генератори. За його словами, Альбарес анонсував додаткову підтримку для України.

Він уточнив, що під час зустрічі також обговорювалася імплементація української формули миру, яку президент Володимир Зеленський представив на саміті Великої двадцятки (G20). Вона передбачає 10 кроків, необхідних для припинення війни в Україні, зокрема повне виведення військ РФ, відновлення територіальної цілісності України, компенсація збитків, покарання винних у воєнних злочинах, безпекові гарантії.

