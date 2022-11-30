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Іспанія пообіцяла надати Україні додаткову допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони (ППО), а також генератори.

Про це поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом на полях саміту НАТО в Бухаресті.

Кулеба подякував очільнику МЗС Іспанії за вже надані системи ППО та генератори. За його словами, Альбарес анонсував додаткову підтримку для України.

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– Я зустрівся зі своїм іспанським колегою, справжнім другом України Хосе Мануелем Альбаресом. Вдячний за надання систем ППО та генераторів. Він підтвердив, що буде доставлено більше вантажів, – зазначив Кулеба.

Він уточнив, що під час зустрічі також обговорювалася імплементація української формули миру, яку президент Володимир Зеленський представив на саміті Великої двадцятки (G20). Вона передбачає 10 кроків, необхідних для припинення війни в Україні, зокрема повне виведення військ РФ, відновлення територіальної цілісності України, компенсація збитків, покарання винних у воєнних злочинах, безпекові гарантії.

I met with my Spanish counterpart, Ukraine’s true friend @JMAlbares. Grateful for providing air defense systems and generators. He affirmed more supplies will be delivered. We also discussed the implementation of Ukraine’s peace formula announced by @ZelenskyyUa at G20 summit. pic.twitter.com/5Y1Y7hv5Xf — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2022

На початку листопада стало відомо, що Іспанія передасть Україні ще дві зенітно-ракетні установки Hawk на додачу до раніше поставлених чотирьох. Ці системи здатні знищувати літаки, перехоплювати дрони та ракети.

Як відомо, 29-30 листопада в Бухаресті (Румунія) проходить саміт країн-членів НАТО на рівні голів МЗС. У ньому бере участь Дмитро Кулеба.

За підсумками першого дня представники країн-членів НАТО домовилися посилити підтримку України та допомогти у захисті нашої країни від ракетних атак.

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Фото: Twitter-акаунт Дмитра Кулеби