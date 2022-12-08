Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком года, а Путина самым большим лузером

Декабрь, 08 в 10:51

Издание Politico опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. И самым влиятельным назвали президента Украины Владимира Зеленского.

По словам авторов рейтинга, сейчас на Европейском континенте пересматривают свои стратегические отношения, более серьезно стали относиться к обороне и энергетической безопасности, переосмысливают торговые связи.

Это переосмысление для европейцев пришло во многом благодаря украинскому комику, ставшему президентом, отмечает издание.

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Politico напоминает, что нынешняя война — это не первый случай за последние годы, когда Россия напала на Украину. Но до 24 февраля 2022 года Европа мало что делала.

В условиях нынешней войны президент Украины Владимир Зеленский убедил всю Европу в том, что ее будущее непременно связано с Украиной. Ему удалось рассеять мнение — особенно в Берлине и Париже — что Москва может быть партнером.

Зеленский убедил лидеров и общественность в том, что борьба в Украине — это и их борьба.

У Зеленского получается заставлять Европу делать то, что он хочет. Если ему нужно оружие, он его получит. Если он хочет санкций против РФ, он их получает, даже если это ввергает Европу в энергетический кризис.

У Зеленского репутация прямолинейного военного президента, ведущего хороший бой, — это все, что видит Запад в данный момент.

А вот лузером года по версии Politico стал российский президент Владимир Путин.

Издание отмечает, что мечта Путина об огромной России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось.

Недавняя мобилизация вынудила сотни тысяч российских мужчин призывного возраста покинуть страну.

Путин десятилетиями стремится вернуть России статус великой державы, которую она имела в советский период. Война в Украине отбросила РФ к третьесортному статусу.

Фото: Peter Strain, Politico