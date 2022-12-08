Politico назвало Зеленського найвпливовішою людиною року, а Путіна найбільшим лузером

Грудень, 08 в 10:51

Видання Politico опублікувало щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи. І найвпливовішим назвали президента України Володимира Зеленського.

За словами авторів рейтингу, зараз на Європейському континенті переглядають свої стратегічні відносини, серйозніше ставляться до оборони та енергетичної безпеки, переосмислюють торговельні зв’язки.

Це переосмислення для європейців прийшло багато в чому завдяки українському коміку, який став президентом, зазначає видання.

Зараз дивляться

Politico нагадує, що нинішня війна – це не перший випадок за останні роки, коли Росія напала на Україну. Але до 24 лютого 2022 року Європа мало що робила.

В умовах нинішньої війни президент України Володимир Зеленський переконав усю Європу, що її майбутнє неодмінно пов’язане з Україною. Йому вдалося розсіяти думку, особливо в Берліні та Парижі, що Москва може бути партнером.

Зеленський переконав лідерів та громадськість у тому, що боротьба в Україні – це і їхня боротьба.

У Зеленського виходить змушувати Європу робити те, що він хоче. Якщо йому потрібна зброя, він її отримає. Якщо він хоче санкцій проти РФ, він їх отримує, навіть якщо Європа через це опиняється в енергетичній кризі.

Зеленський має репутацію прямолінійного військового президента, який веде хороший бій, — це все, що бачить Захід в цей момент.

А ось лузером року, за версією Politico, став російський президент Володимир Путін.

Видання зазначає, що мрія Путіна про величезну Росію навряд чи здійсниться. Його повномасштабний наступ на Україну почав розвалюватися майже так само швидко, як і почався.

Нещодавня мобілізація змусила сотні тисяч російських чоловіків призовного віку залишити країну.

Путін десятиліттями прагне повернути Росії статус великої держави, який вона мала в радянський період. Натомість війна в Україні відкинула РФ до третьосортного статусу.

Фото: Peter Strain, Politico