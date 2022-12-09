Заборона Московського патріархату: комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт

Грудень, 09 в 17:58

Комітет Верховної Ради з гуманітарної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт №8221 Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

— Московський патріархат в Україні нарешті заборонять! Комітет гуманітарної політики на своєму засіданні щойно рекомендував відповідний законопроект #8221″, – написав він.

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У цьому законопроєкті пропонується заборонити на території України діяльність РПЦ та пов’язаних із нею релігійних організацій. А також релігійних центрів, які входять до складу або мають підлеглість у канонічних, організаційних чи інших питаннях РПЦ.

Передбачається, що достроково припиняються договори щодо використання майна забороненими релігійними організаціями.

Також комітет підтримав звернення парламенту до уряду щодо передачі в безоплатне користування комплексів споруд Почаївської Успенської лаври та Києво-Печерської лаври Православній церкві України (№8012).

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.