Декабрь, 12 в 13:39

Правительство Словакии готово передать Украине истребители МиГ-29. Этот вопрос подробно обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским делегация Словацкой Республики.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

По его словам, самолеты еще не передали, но правительство Словакии готово это сделать. В настоящее время страна обсуждает этот вопрос с партнерами по НАТО.

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– У нас был (8 декабря – Ред.) очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью, – сказал Качер.

Он также рассказал, что 7 декабря Словакия утвердила несколько тысяч ракет, используемых для МиГ-29. Также Растислав Качер сообщил, что обсуждал с Зеленским во время встречи вопрос отправки самолетов.

Детали обсуждения Качер не сообщил, чтобы не ставить под угрозу поставки.

— Но скажу, что у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы будем это делать. Так что я очень оптимистичен, думаю, это тоже скоро будет сделано, самолеты появятся в Украине, — добавил министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер.

Ранее сообщалось, что Словакия собирается наладить производство боеприпасов, которые планирует передавать Украине.

Фото: Visegrád 24