Грудень, 12 в 13:39

Уряд Словаччини готовий передати Україні винищувачі МіГ-29. Це питання детально обговорювала з президентом України Володимиром Зеленським делегація Словацької Республіки.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна повідомив міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер.

За його словами, літаки ще не передали, але уряд Словаччини готовий це зробити. Наразі країна обговорює це питання із партнерами по НАТО.

Зараз дивляться

– У нас була (8 грудня – Ред.) дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю, – сказав Качер.

Він також розповів, що 7 грудня Словаччина затвердила кілька тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29. Також Растислав Качер повідомив, що обговорював із Зеленським під час зустрічі питання відправлення літаків.

Деталі обговорення Качер не повідомив, щоб не ставити під загрозу постачання.

– Але скажу, що в нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, думаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з’являться в Україні, – додав повідомив міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер.

Раніше повідомлялося, що Словаччина збирається налагодити виробництво боєприпасів, які планує передавати Україні.

Фото: Visegrád 24