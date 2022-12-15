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Факты / Україна / Политика

Зеленский вошел в ТОП-50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg

Марта Бондаренко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии американского агентства Bloomberg.

Об этом сообщается в статье Владимир Зеленский, защитник Украины на сайте издания.

В начале войны Владимир Зеленский отклонил предложения США помочь ему бежать из Украины.

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Президент каждый вечер обращается к украинскому народу и уверяет, что Украина выстоит и победит.

Bloomberg отмечает, что война далека от завершения, а послевоенное восстановление разрушенной экономики Украины обойдется в более, чем 340 млрд долларов.

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Ранее издание Politico опубликовало свой ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. И самым влиятельным назвали президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Зеленский и дух Украины стали человеком года 2022 по версии журнала Time.

Источник: Bloomberg
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