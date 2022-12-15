Зеленский вошел в ТОП-50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg
Президент Украины Владимир Зеленский вошел в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии американского агентства Bloomberg.
Об этом сообщается в статье Владимир Зеленский, защитник Украины на сайте издания.
В начале войны Владимир Зеленский отклонил предложения США помочь ему бежать из Украины.
Президент каждый вечер обращается к украинскому народу и уверяет, что Украина выстоит и победит.
Bloomberg отмечает, что война далека от завершения, а послевоенное восстановление разрушенной экономики Украины обойдется в более, чем 340 млрд долларов.
Ранее издание Politico опубликовало свой ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Европы. И самым влиятельным назвали президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, Зеленский и дух Украины стали человеком года 2022 по версии журнала Time.