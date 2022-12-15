Зеленський увійшов до топ-50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg
Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу 2022 року за версією американського агентства Bloomberg.
Про це повідомляється у статті Володимир Зеленський, захисник України на сайті видання.
На початку війни Володимир Зеленський відхилив пропозиції США допомогти йому втекти з України.
Президент щовечора звертається до українського народу та запевняє, що Україна вистоїть та переможе.
Bloomberg зазначає, що війна далека від завершення, а післявоєнне відновлення зруйнованої економіки України коштуватиме понад $340 млрд.
Раніше видання Politico опублікувало свій щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи. І найвпливовішим назвали президента України Володимира Зеленського.
Крім того, Зеленський та дух України стали людиною року 2022 за версією журналу Time.