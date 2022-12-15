Грудень, 15 в 11:25

Президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 50 найвпливовіших людей світу 2022 року за версією американського агентства Bloomberg.

Про це повідомляється у статті Володимир Зеленський, захисник України на сайті видання.

На початку війни Володимир Зеленський відхилив пропозиції США допомогти йому втекти з України.

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Президент щовечора звертається до українського народу та запевняє, що Україна вистоїть та переможе.

Bloomberg зазначає, що війна далека від завершення, а післявоєнне відновлення зруйнованої економіки України коштуватиме понад $340 млрд.

Раніше видання Politico опублікувало свій щорічний рейтинг найвпливовіших людей Європи. І найвпливовішим назвали президента України Володимира Зеленського.

Крім того, Зеленський та дух України стали людиною року 2022 за версією журналу Time.