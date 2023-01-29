Нардеп из ОПЗЖ Волошин написал заявление о сложении мандата – СМИ

Народный депутат Олег Волошин, который входил в запрещенную в Украине партию ОПЗЖ, написал заявление о сложении мандата.

Об этом изданию Суспильне подтвердил бывший сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.

Бойко также подтвердил, что заявления о сложении мандатов народных депутатов написали Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.

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По данным источников РБК-Украина в Верховной Раде, эти депутаты написали заявления о сложении мандата, но они еще не поступили в парламент.

12 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия четырех народных депутатов от ОПЗЖ из-за потери гражданства. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Андрее Деркаче и Ринате Кузьмине.

Тогда же прекратили полномочия Андрея Аксенова, который стал депутатом парламента после довыборов в марте 2021 года от партии Порядок.