Нардеп із ОПЗЖ Волошин написав заяву про складання мандату – ЗМІ

Народний депутат Олег Волошин, який входив до забороненої в Україні партії ОПЗЖ, написав заяву про складання мандату.

Про це виданню Суспільне підтвердив колишній співголова партії ОПЗЖ Юрія Бойко.

Бойко також підтвердив, що заяви на складання мандатів народних депутатів написали Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод.

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За даними джерел РБК-Україна у Верховній Раді, ці депутати написали заяви на складання мандату, але вони ще не надійшли до парламенту.

12 січня Верховна Рада достроково припинила повноваження чотирьох народних депутатів від ОПЗЖ через втрату громадянства. Йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Ріната Кузьміна.

Тоді ж припинили повноваження Андрія Аксьонова, який став депутатом парламенту після довиборів у березні 2021 року від партії Порядок.