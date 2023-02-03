Февраль, 03 в 13:00

Украинская сторона рассчитывает, что на саммите Украина-ЕС, который проходит 3 февраля в Киеве, Евросоюз официально поддержит формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире одного из украинских телеканалов.

– Будет одно из важнейших решений: мы надеемся, мы над этим работали, что Европейский Союз официально поддержит формулу мира президента, а также проведение “мирного саммита”. Для нас это важно, потому что ЕС – это самое большое объединение европейских государств, фактически он представляет всю Европу, — подчеркнула Стефанишина.

По словам вице-премьера, Украина хочет, чтобы лидерство Евросоюза в этом процессе было значительным.

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Как известно, формула мира Владимира Зеленского состоит из 10 пунктов, среди которых вывод войск РФ из Украины, прекращение боевых действий, возвращение справедливости, освобождение всех пленных и депортированных и прочее. По этому поводу Киев инициировал саммит мира в ООН.

Среди других ожиданий Стефанишина назвала согласование десятого пакета санкций против РФ. Однако нет уверенности, что под ограничения попадет ядерная отрасль РФ, в частности, государственная компания Росатом.

На саммите ожидается и принятие первой политической оценки реформ, которые реализовала Украина в качестве кандидата на вступление в Евросоюз.

– Очевидно, мы будем говорить о членстве в ЕС. Здесь, я думаю, мы примем два важнейших решения. Первое – это политическая оценка реформ, которые мы провели за период после получения статуса кандидата. Будет финальное заявление саммита, там будет по каждому блоку: антикоррупция, судебная реформа, медиазаконодательство, защита национальных меньшинств, отмывание средств. Будет политическая оценка по каждому блоку, – объяснила Стефанишина.

Второе решение, по ее словам, будет касаться запуска Украиной процедуры self-screening, то есть оценки самой себя и подготовки к переговорам о вступлении в ЕС.

– Фактически до конца весны у Украины будет переговорная позиция по каждому из 35 разделов, по которым будут вестись переговоры. Базой для этого будет отчет, который вчера передала Украине Урсула фон дер Ляйен, – рассказала Стефанишина.

Она уточнила, что важно начать переговоры о вступлении именно в 2023 году, поскольку в следующем году будут проходить выборы в европейских институциях, будет меняться руководство.

Стефанишина также рассказала о содержании отчета по второй части опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС, который вчера предоставила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Это оценка ЕС готовности Украины к членству. Там есть рекомендации, есть рейтинг, где мы готовы. Я могу сказать уже точно, что энергетическая, таможенная сфера, внешняя политика и политика в сфере безопасности – это четыре блока, по которым Украина уже готова присоединиться к ЕС. Это официально зафиксировано, представлено вчера в документе, – отметила Стефанишина.

В то же время, Украине еще многое предстоит сделать, чтобы стать частью аграрного рынка ЕС или отвечать экологическим требованиям. А в вопросе борьбы с коррупцией Брюссель ожидает конкретных уголовных дел и судебных решений.

Источник: Завтрак с 1+1

Фото: Офис вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции