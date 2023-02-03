Українська сторона розраховує, що на саміті Україна-ЄС, який проходить 3 лютого в Києві, Євросоюз офіційно підтримає формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським.

Про це розповіла віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі одного з українських телеканалів.

– Буде одне з найважливіших рішень: ми сподіваємося, ми над цим працювали, що Європейський Союз офіційно підтримає формулу миру президента, а також проведення “мирного саміту” . Для нас це важливо, тому що ЄС – це найбільше об’єднання європейських держав, фактично він представляє всю Європу, – наголосила Стефанішина.

За словами віцепрем’єрки, Україна хоче, щоб лідерство Євросоюзу в цьому процесі було значним.

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Як відомо, формула миру Володимира Зеленського складається з 10 пунктів, серед яких виведення військ РФ з України, припинення бойових дій, повернення справедливості, звільнення всіх полонених та депортованих тощо. З цього приводу Київ ініціював саміт миру в ООН.

Серед інших очікувань Стефанішина назвала узгодження десятого пакету санкцій проти РФ. Однак немає впевненості, що під обмеження потрапить ядерна галузь РФ, зокрема державна компанія Росатом.

На саміті очікується й ухвалення першої політичної оцінки реформ, які запроваджувала Україна як кандидат на вступ до Євросоюзу.

– Очевидно, ми будемо говорити про членство в ЄС. Тут, я думаю, ми ухвалимо два найважливіші рішення. Перше – це політична оцінка реформ, які ми здійснили за період після отримання статусу кандидата. Буде фінальна заява саміту, там буде по кожному блоку: антикорупція, судова реформа, медіазаконодавство, захист національних меншин, відмивання коштів. Буде політична оцінка по кожному блоку, – пояснила Стефанішина.

Друге рішення, за її словами, стосуватиметься запуску Україною процедури self-screening, тобто оцінки самої себе та підготовки до переговорів про вступ до ЄС.

– Фактично до кінця весни Україна матиме переговорну позицію по кожному з 35 розділів, по яких будуть вестися переговори. Базою для цього буде звіт, який вчора передала Україні Урсула фон дер Ляєн, – розповіла Стефанішина.

Вона уточнила, що важливо розпочати переговори про вступ саме в 2023 році, оскільки наступного року відбуватимуться вибори в європейських інституціях, буде змінюватися керівництво.

Стефанішина також розповіла про зміст звіту щодо другої частини опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в ЄС, який вчора надала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Це оцінка ЄС готовності до членства України. Там є рекомендації, є рейтинг, де ми дуже готові. Я можу сказати вже точно, що енергетична, митна сфера, зовнішня політика і безпекова політика – це чотири блоки, по яких Україна вже готова приєднатися до ЄС. Це офіційно зафіксовано, представлено вчора в документі, – зазначила Стефанішина.

Водночас Україні ще багато потрібно зробити, щоб стати частиною аграрного ринку ЄС чи відповідати екологічним вимогам. А в питанні боротьби з корупцією Брюссель очікує конкретних кримінальних справ та судових рішень.

Джерело: Сніданок з 1+1

Фото: Офіс віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції