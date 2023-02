Февраль, 02 в 19:00

В пятницу, 3 февраля, в Киеве состоится 24-й саммит Украина-ЕС. Сам факт того, что мероприятие столь высокого уровня проводится в столице нашего государства в условиях полномасштабной войны, уже является символическим сигналом Евросоюза о поддержке.

Такие саммиты проходили почти ежегодно с 1997 года поочередно в Украине или в одном из европейских городов (в последнее время в Брюсселе). Это политический диалог наивысшего уровня между Украиной и Европейским Союзом. Во время саммитов украинские и европейские чиновники обсуждают за закрытыми дверями форматы и приоритеты сотрудничества, а также продвижение Украины на пути евроинтеграции.

Почему саммит Украина-ЕС в этом году особенный и чего ожидать по его итогам – далее в материале.

Кто примет участие и почему саммит особенный

В саммите примут участие президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского Совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мероприятие пройдет офлайн, то есть лидеры Евросоюза лично примут в нем участие. Еще утром 2 февраля в Киев прибыли Урсула фон дер Ляйен вместе с делегацией еврокомиссаров, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Согласно очередности, саммит должен был проходить в Брюсселе, поскольку предыдущий состоялся в Киеве. Таким образом решение лидеров ЕС прибыть в столицу воюющей страны является достаточно смелым и показательным.

– Мы здесь вместе, чтобы продемонстрировать, что Евросоюз поддерживает Украину так же твердо, как и раньше. И чтобы еще больше углубить нашу поддержку и сотрудничество, — подчеркнула президент Еврокомиссии, для которой нынешний визит в Киев является четвертым с начала полномасштабной войны.

Жозеп Боррель также сообщил, что прибыл в Киев, чтобы передать мощный сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свое государство.

Мероприятие будет особенным по двум причинам:

Это первый саммит Украина-ЕС с начала полномасштабной российской агрессии. В последний раз саммит проходил в Киеве 12 октября 2021 года.

Украина впервые примет в нем участие в статусе страны-кандидата на членство в Евросоюзе.

Как известно, Украина подала заявку на членство в ЕС в конце февраля 2022 года.

А 23 июня в Брюсселе все 27 стран-членов Европейского Союза официально поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в блоке. Одновременно с этим Киев получил от Еврокомиссии перечень из семи критериев, касающихся сферы реформ. Их выполнение является условием для дальнейших шагов, в частности, для возможного начала переговоров о вступлении.

Еврокомиссия должна отчитаться о прогрессе Украины в выполнении семи критериев осенью 2023 года. В то же время промежуточная оценка будет представлена уже весной.

Ключевые темы саммита Украина-ЕС

Согласно данным на сайте Совета ЕС, на полях саммита лидеры обсудят:

европейский путь Украины и процесс вступления в Евросоюз;

ответ ЕС на захватническую войну России против Украины;

инициативы Украины “по справедливому миру и ответственности” РФ за совершенные военные преступления;

сотрудничество в вопросах восстановления и помощи, а также в сфере энергетики;

глобальную продовольственную безопасность.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ключевой темой саммита станет старт официальных переговоров по членству в Евросоюзе. Киев, в частности, отчитается о выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии.

– Мы готовимся представить результаты выполнения всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидаем положительной оценки наших усилий со стороны ЕС… Ключевым вопросом повестки дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в ЕС, – подчеркнул Кулеба.

Среди других вопросов глава МИД назвал:

приближение к внутреннему рынку ЕС и взаимодействие в энергетической сфере;

новые санкции против России (в Киеве настаивают, чтобы 10-й санкционный пакет ЕС касался ядерной отрасли РФ

безопасность;

воплощение формулы мира из 10 шагов, предложенной президентом Владимиром Зеленским;

привлечение РФ к ответственности за военные преступления;

послевоенное восстановление Украины.

Ожидается, что в конце саммита лидеры выступят с совместным заявлением. Также будет подписан ряд отраслевых документов.

Символический визит еврокомиссаров и первые в истории консультации

За день до саммита, 2 февраля, в Киев прибыли 15 еврокомиссаров (из 27) во главе с Урсулой фон дер Ляйен. В состав делегации вошли: исполнительный вице-президент по вопросам Европы Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент по экономике Валдис Домбровскис, глава дипломатии Жозеп Боррель, вице-президент по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович, вице-президент по ценностям и прозрачности Вера Юрова, комиссар по юстиции Дидье Рейндерс, комиссар по делам добрососедства и расширения ЕС Оливер Варгеи и другие.

Они приняли участие в совместной встрече Коллегии комиссаров с правительством Украины. Как отмечал премьер Денис Шмыгаль, это были первые в истории Украины межправительственные консультации между Кабинетом министров и Еврокомиссией.

– Визит Коллегии комиссаров – сильный символ поддержки Еврокомиссией Украины на фоне неспровоцированной и неоправданной агрессии РФ. Эта встреча позволит обменяться мнениями о многих сферах сотрудничества между ЕС и Украиной, обсудить будущую реконструкцию, а также европейский путь страны. Это также возможность углубить дальнейшее сотрудничество с Украиной, – объяснили в Еврокомиссии.

Как сообщил во время телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, помимо совместного заседания, состоялись и двусторонние консультации: еврокомиссары встречались с соответствующими профильными министрами.

– Это очень важно в контексте подготовки к началу переговоров о вступлении, которые мы очень хотим начать в 2023 году. Для этого необходимо получить оценку нашего прогресса, семи рекомендаций. Такую оценку будет формировать именно Еврокомиссия, те еврокомиссары, которые сегодня прибыли в столицу, – заявил Жовква.

Он уточнил, что переговоры 2 февраля касаются экономических вопросов, секторальной интеграции Украины в ЕС. И еврокомиссары могли из первых уст получить информацию по каждому сектору украинской экономики.

В то же время, на саммите 3 февраля лидеры обсудят не только экономику, но и политические вопросы и международное сотрудничество. Жовква подтвердил, что будет рассмотрен прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии и сроки начала переговоров о вступлении.

Как пишет издание Euractiv, еврокомиссары прибыли в Киев “с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи”. Нынешняя символическая поездка должна была подчеркнуть поддержку Украины на фоне приближающейся первой годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Это крупнейшая делегация Евросоюза, посетившая Киев с начала вторжения.

– Это очень сильный сигнал, что мы в Киеве во время войны. Это сигнал украинскому народу. Это сигнал для России. Это сигнал для мира, – сообщил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

Надежды Киева и обещания Евросоюза

• Что говорят власти Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 2-3 февраля “двумя очень важными евроинтеграционными днями”.

Безусловно, украинские власти надеются получить больше конкретики относительно сроков начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Один из семи критериев, которые должно выполнить наше государство, касается борьбы с коррупцией. Поэтому, вероятно, неслучайной является серия обысков и подозрений чиновникам в течение последних двух дней.

– Сейчас мы перед следующим важным логичным шагом: перед новой фазой в нашем историческом объединении. И будет правильным, если открытие переговорного процесса по членству Украины в Евросоюзе будет восприниматься именно так, как воспринималось предоставление Украине кандидатства, – подчеркнул Владимир Зеленский на совместной конференции с Урсулой фон дер Ляйен 2 февраля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно озвучил амбициозные планы по евроинтеграции. По его словам, Украина может быть готова к членству в Евросоюзе уже через два года, до конца 2024 года.

– Поэтому мы ожидаем, что в 2023 году у нас уже может быть эта предварительная стадия переговоров, – отмечал Шмыгаль.

На днях на заседании правительства он перечислил ожидания Киева от саммита. Речь идет о:

промежуточной положительной оценке евроинтеграционных усилий Украины, формировании детальной дорожной карты евроинтеграции, “от оценки работы после получения статуса кандидата до начала предметных переговоров о вступлении Украины в ЕС”;

секторальной интеграции украинской экономики во внутренний рынок Евросоюза, в частности, о долгосрочном доступе всех украинских товаров к рынку ЕС без квот и пошлин;

прогрессе в вопросе присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA);

прогрессе в вопросе присоединения к Единому роуминговому пространству Евросоюза;

промышленном безвизе;

финансовой помощи Украине для быстрого восстановления энергетики, инфраструктуры и поврежденного жилья.

В Кабмине хотят сохранить беспошлинный ввоз украинских товаров в Евросоюз до конца 2024 года.

• Что обещают в ЕС

На саммите 3 февраля будет обсуждаться вопрос членства Украины в ЕС, и официальный Брюссель направит два ключевых сигнала: отметит уже достигнутый прогресс и заявит о необходимости дальнейшей работы. Об этом сообщил журналистам 1 февраля высокопоставленный европейский дипломат.

Европарламент в преддверии саммита принял резолюцию, в которой призвал “работать над началом переговоров о вступлении и поддержать дорожную карту, определяющую следующие шаги, чтобы обеспечить присоединение Украины к единому рынку ЕС”.

Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 2 февраля выразила убеждение, что Украина станет членом Европейского Союза. По ее словам, Еврокомиссия будет способствовать приближению нашей страны ко вступлению, “до того дня, когда украинский флаг будет поднят там, где ему предстоит быть”.

Кроме того, она анонсировала принятие десятого пакета санкций против РФ к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, то есть до 24 февраля, и создание в Гааге координационного центра по сбору доказательств российских военных преступлений.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз подготовит еще 15 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии для ВСУ. Так что общее количество военнослужащих, которые проходят тренировки в ЕС, достигнет 30 тыс. человек.

Кроме того, Евросоюз выделит €25 млн на разминирование территории Украины.

Блок также предоставит нашей стране 2,4 тыс. дополнительных генераторов и 45 млн LED-ламп.

По словам Дмитрия Кулебы, Совет ЕС 2 февраля одобрил выделение седьмого пакета военной помощи в размере €500 млн и дополнительных €45 млн для тренировочной миссии военных.

Кроме того, Евросоюз планирует объявить о выделении Украине дополнительного пакета помощи на €400 млн для поддержки реформ. Общая помощь, которую уже оказали Украине Евросоюз и страны-члены блока, составляет около €50 млрд.

Ожидаются и важные шаги в сфере экономики, в частности, по дальнейшей приостановке всех пошлин на импорт из Украины и либерализации двусторонней торговли.

Чего ждать по итогам саммита: оценка эксперта

В комментарии Фактам ICTV политолог, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович подчеркнул, что нынешний саммит Украина-ЕС имеет, прежде всего, значительное символическое значение, поскольку проводится через год после широкомасштабного вторжения РФ.

– Это, с одной стороны, демонстрация поддержки Украины, с другой – это сигнал РФ, что никто не отказывается от Украины, ее поддержки. И эта поддержка будет только нарастать до тех пор, пока Украина не одержит победу в этой войне. А какой будет эта победа, будет определять непосредственно Украина. Я думаю, что много будет таких заявлений, — объяснил эксперт.

Рейтерович убежден, что, кроме заявлений о продолжении поддержки Украины, прозвучит конкретика по отдельным программам, направлениям: начиная от дополнительной военно-технической помощи и заканчивая финансовой поддержкой.

В то же время, политолог не ожидает конкретики относительно начала переговоров о вступлении в ЕС.

– Я не думаю, что мы на этом саммите услышим о начале непосредственно процедуры вступления, – подчеркнул он.

Рейтерович объяснил, что в этом вопросе есть несколько нюансов. Во-первых, у Брюсселя есть вопросы к тем обязательствам, которые должен выполнить Киев (например, по назначению нового главы НАБУ). А во-вторых, не все члены Евросоюза поддерживают скорую процедуру вступления Украины.

– К сожалению, внутри Евросоюза есть определенные разногласия относительно того, каким должен быть процесс вступления Украины в ЕС. Есть страны, которые говорят, что нужно уже начинать и не бояться говорить о том, что стандартные термины, применявшиеся к другим странам, в контексте Украины могут быть пересмотрены. Есть страны, которые вообще не хотят давать “зеленый свет”, например, та же Венгрия, поскольку имеют свои интересы, которыми злоупотребляют и манипулируют, — отметил политолог.

Игорь Рейтерович прогнозирует, что по итогам саммита будет принято общее политическое заявление о поддержке Украины на пути евроинтеграции с акцентом на том, какие еще обязательства нужно выполнить. В то же время, можно ожидать больше конкретики относительно интеграции нашей страны в европейский экономический рынок, поскольку “это гораздо проще сделать”.

– Там уже есть конкретные программы и направления, которые можно реализовать. К примеру, вопросы расширения квот, продления льготных тарифов, интеграция в мобильное пространство, открытие определенных сфер, где раньше не было представительства Украины. Все это возможно, и, скорее всего, именно об этом будет идти речь, – рассказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что экономическая интеграция в европейский рынок поможет Украине стать “на шаг ближе к Евросоюзу”.

– Финальное вступление – это как вишенка на торте. Можно быть гораздо более интегрированным в экономическом плане, а затем уже финально принять какое-то политическое решение. Для Украины сегодня экономическая интеграция представляет больший интерес, чем политические заявления и декларации. Потому что экономика – это деньги, – добавил Рейтерович.

Он отметил, что именно дальнейшая интеграция в экономическое пространство ЕС и открытие дополнительных программ восстановления могли бы стать позитивным результатом саммита 3 февраля.

Без конкретики о вступлении: западные СМИ о саммите и итоговом заявлении

• Быстрого вступления не будет?

Лидеры ЕС на саммите в Киеве не будут обещать, что Украина сможет присоединиться к блоку в ближайшее время. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на проект совместного итогового заявления саммита.

Издание утверждает, что в заявлении не будет ни одного конкретного упоминания об амбициозных временных рамках вступления для Украины. Вместо этого документ будет содержать расплывчатые заверения относительно продвижения процесса вперед.

– Евросоюз примет решение о дальнейших шагах, как только все условия, указанные в заключении Еврокомиссии, будут полностью выполнены. Украина отметила свою решимость выполнить необходимые требования для скорейшего начала переговоров о вступлении, — цитирует Politico проект итоговой декларации.

Несколько дипломатов и чиновников ЕС сообщили, что такая формулировка стала следствием значительного противодействия некоторых членов блока из-за “чрезмерных обещаний Украине относительно перспектив членства в ЕС”, которые Киев просил обсудить во время саммита.

В документе также отмечается необходимость “всесторонней и последовательной реализации судебной реформы” в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Речь идет, в частности, о реформировании Конституционного суда Украины. Несмотря на принятие Верховной Радой соответствующего законопроекта №7662, Венецианская комиссия все еще обеспокоена по поводу полномочий и состава Совещательной группы экспертов – органа, который будет отбирать кандидатов в КСУ.

Страны ЕС разделились по поводу того, как быстро должен происходить процесс вступления.

– Между Польшей и странами Балтии, с одной стороны, и другими странами Евросоюза наблюдалось явное напряжение по поводу формулировок вступления в ЕС, — сообщил один из европейских чиновников.

Издание Euractiv со ссылкой на проект итогового коммюнике пишет, что лидеры ЕС высоко оценят прогресс Украины на пути реформ, связанных с членством, однако конкретики по поводу начала переговоров и быстрого вступления не будет.

• Прогресс по другим направлениям

Как отмечает Politico, несмотря на то, что прорыва в переговорах о вступлении в ЕС не ожидается, Брюссель планирует продемонстрировать солидарность с Украиной по другим вопросам.

По отдельным направлениям ожидается прогресс: речь идет о “безвизе” для промышленных товаров; приостановке пошлин на украинский экспорт еще на год; упрощении банковских переводов в евро; интеграции в зону бесплатного мобильного роуминга Евросоюза.

По данным издания Euractiv, в преддверии совместного заседания с украинским правительством Еврокомиссия обновила план приоритетных действий Украина-ЕС по интеграции во внутренний рынок блока. Он был вынесен на межправительственные консультации 2 февраля.

Euractiv со ссылкой на проект документа пишет, что ожидается прогресс в таких сферах, как усиление беспошлинного доступа украинских товаров на рынок ЕС. Новыми являются пункты о доступе к безроуминговой зоне Евросоюза и вхождении в единую зону платежей в евро.

Стороны намерены подписать меморандум о взаимопонимании в сфере возобновляемых источников энергии.

– Идея состоит в том, чтобы ускорить отраслевую интеграцию и достичь прогресса в конкретных шагах, чтобы сблизить Украину с блоком, – объяснил Euracitiv один из европейских чиновников.

Также будут обсуждаться поставки еще большего количества оружия для украинской армии, финансовая помощь, применение новых санкций против России, судебное преследование руководства РФ за войну.

