Лютий, 03 в 18:19

Метою України є початок переговорів про вступ до складу Європейського Союзу вже до кінця 2023 року.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, який проходив 3 лютого в Києві.

Він підтвердив, що окремою темою сьогоднішніх переговорів була подальша інтеграція України в Євросоюз. За словами президента, наша країна, попри війну, досягла прогресу в імплементації Угоди про асоціацію з ЄС.

Зараз дивляться – Попри повномасштабну війну, прогрес в імплементації Угоди про асоціацію є очевидним. На сьогодні виконано 72% наших зобов’язань за угодою, – зазначив Зеленський. Він додав, що українська сторона представила сьогодні на саміті прогрес в реалізації семи рекомендацій Єврокомісії, виконання яких необхідне для початку переговорів про вступ. – Вперше в нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовані наші наміри розпочати переговори про вступ, і розпочати їх якнайшвидше, – заявив президент. Він уточнив, що Україна вже розпочала підготовку до цих переговорів. Київ очікує на відповідні рішення Єврокомісії та Ради ЄС. – Мета – розпочати переговори вже цього року, – наголосив Зеленський. Читайте Підтримка формули миру та оцінка реформ: Стефанішина назвала очікування від саміту Україна-ЄС Ще одним важливим здобутком саміту він назвав прогрес у питанні інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Так, був схвалений план пріоритетних дій на 2023 – 2024 роки. – Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки: промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця, – пояснив глава держави. Він зазначив, що два євроінтеграційні дні в Києві дали низку важливих для нашої країни результатів. Йдеться про: позитивну оцінку виконання Україною семи рекомендацій Єврокомісії;

схвалення плану дій щодо подальшої інтеграції секторів української економіки до спільного ринку ЄС;

виділення €1 млрд на проєкти в рамках fast recovery (швидкої відбудови України);

додаткове фінансування оборони України;

пришвидшення підготовки десятого пакету санкцій ЄС проти РФ;

зафіксовані в спільній заяві наміри України почати переговори про вступ до ЄС якомога швидше;

підтримку з боку ЄС української “формули миру” та необхідності проведення “саміту формули миру”. Глава Євроради Шарль Мішель, своєю чергою, повідомив, що Єврокомісія восени має оприлюднити звіт щодо прогресу України за сімома рекомендаціями. Після цього його оцінить Рада ЄС та до кінця 2023 року визначить подальші кроки. За словами Мішеля, Він процес вступу будь-якої країни до блоку передбачає низку послідовних кроків. Читайте Не кажу, що це нереально: Мішель про слова Шмигаля щодо вступу України в ЄС за 2 роки

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