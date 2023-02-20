Висловив повагу Зеленському: Байден залишив запис в книзі гостей Маріїнського палацу
Президент США Джо Байден залишив запис в книзі гостей Маріїнського палацу, офіційної резиденції президента України.
Про це у своєму Twitter написав віцепрем’єр-міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков.
– Я маю честь знову бути у Києві, щоб висловити солідарність і дружбу з волелюбним народом України. Пане президенте, будь ласка, прийміть мою глибоку повагу за вашу мужність і лідерство. Слава Україні! – написав Байден.
????????????????Grateful for support, Mr.Biden! It’s a great honor ti welcome @POTUS to Kyiv! ????????????????Зараз дивляться
@USAmbKyiv#StandWithUkraine pic.twitter.com/C1OC6FKmjW
— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 20, 2023
Нагадаємо,20 лютого президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом до Києва.
На спільній пресконференції з Володимиром Зеленським Байден заявив, що понад 50 країн світу допомагають Україні у протистоянні російській агресії, а також анонсував, що сьогодні буде оголошена додаткова військова допомога від США на $2,5 млрд.