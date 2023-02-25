Лютий, 25 в 13:58

Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка погодилася приєднатися до створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

Про це поінформував у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Цими днями глава МЗС бере участь у засіданнях ООН у Нью-Йорку (США). Саме там Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом.

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Темою переговорів стало притягнення РФ до відповідальності за повномасштабну агресію проти України.

– Гватемала – наш вірний друг. Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, в тому числі за злочин агресії. Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до основної групи зі створення Спеціального трибуналу, – наголосив Кулеба.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023

Нещодавно в Офісі президента України озвучили три моделі створення Спеціального трибуналу над РФ: на підставі угоди України з ООН; на підставі багатостороннього відкритого міжнародного договору між країнами світу; як суду, який працюватиме на основі права та юрисдикції України. Прийнятними для Києва є перші два варіанти.

19 січня Європарламент підтримав створення трибуналу для розслідування злочину російської агресії проти України. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевняла, що Євросоюз твердо налаштований створити трибунал.

Водночас заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд прогнозувала, що міжнародний трибунал чи інші механізми можуть бути готові до літа 2023 року.

Фото: Twitter-акаунт Дмитра Кулеби