Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка погодилася приєднатися до створення Спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

Про це поінформував у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Цими днями глава МЗС бере участь у засіданнях ООН у Нью-Йорку (США). Саме там Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом.

Темою переговорів стало притягнення РФ до відповідальності за повномасштабну агресію проти України.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023