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Факты / Україна

Капитуляция РФ: Данилов назвал главный пункт для мирного плана Китая

Марта Бондаренко, редактор ленты
Олексій Данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что главным пунктом так называемого мирного плана Китая должна быть капитуляция России.

Об этом Данилов написал на своей странице в Twitter.

По его словам, именно такую позицию президент Китая Си Цзиньпин должен донести российскому диктатору Владимиру Путину.

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— Формула успешной реализации “мирного плана” Китая. Пункт первый и главный — капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Устава ООН, — написал Алексей Данилов.

Он отметил, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть полностью восстановлены.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины. Цель Китая — продолжить войну и сделать ее еще более кровавой.

Также СМИ сообщали, что лидер КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Состоится это после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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24 февраля Китай предложил свой так называемый мирный план под названием Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине.

Фото: СНБО

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