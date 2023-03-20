Капитуляция РФ: Данилов назвал главный пункт для мирного плана Китая
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что главным пунктом так называемого мирного плана Китая должна быть капитуляция России.
Об этом Данилов написал на своей странице в Twitter.
По его словам, именно такую позицию президент Китая Си Цзиньпин должен донести российскому диктатору Владимиру Путину.
— Формула успешной реализации “мирного плана” Китая. Пункт первый и главный — капитуляция или вывод российских оккупационных войск с территории Украины согласно нормам международного права, Устава ООН, — написал Алексей Данилов.
Он отметил, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть полностью восстановлены.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Китай поддерживает Россию в войне против Украины. Цель Китая — продолжить войну и сделать ее еще более кровавой.
Также СМИ сообщали, что лидер КНР Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Состоится это после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
24 февраля Китай предложил свой так называемый мирный план под названием Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине.
Фото: СНБО