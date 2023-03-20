Березень, 20 в 14:01

В українському МЗС прокоментували візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Так, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що Пекін має використати свій вплив на Москву, щоб змусити Путіна закінчити цю війну.

Як наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в телефонній розмові зі своїм китайським колегою минулого тижня, відновлення територіальної цілісності України має бути в центрі всіх дипломатичних зусиль.

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– Ми готові до тіснішого діалогу з Китаєм з метою відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН, та останньої резолюції Генасамблеї ООН з цього питання, – зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що 24 лютого Китай запропонував свій так званий мирний план під назвою Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, головним пунктом цього мирного плану має бути капітуляція Росії.