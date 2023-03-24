Украина на 72% выполнила соглашение об ассоциации с ЕС: в каких отраслях есть прогресс

Март, 24 в 15:57

Сейчас Украина выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

За год прогресс нашего государства вырос на 9%.

Сейчас смотрят

Наибольшего прогресса Украина достигла в следующих областях: интеллектуальная собственность — 94%, управление государственными финансами — 90%, статистика и обмен информацией — 96%, юстиция, свобода, безопасность, права человека — 91%, гуманитарная политика — 91%.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина, несмотря на войну, продолжила процесс адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС.

— Завершаем выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которые получили вместе с кандидатством, запустили процедуру селф-скрининга на соответствие украинского законодательства праву ЕС. Эти все параллельные процессы призваны ускорить следующий этап — переговоры о членстве в ЕС, — отметила Ольга Стефанишина.

За 2014-2022 годы главные исполнители обязательств в соответствии с Соглашением демонстрируют следующие показатели: Кабинет министров выполнил 70% мероприятий, а также 1% в процессе выполнения; Верховная Рада — 61% мероприятий выполнено; другие органы государственной власти выполнили 59% мероприятий.

Ранее Ольга Стефанишина рассказала, что первая оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины в выполнении критериев для вступления в ЕС будет представлена уже в мае.