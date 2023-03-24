Україна на 72% виконала угоду про асоціацію з ЄС: в яких галузях є прогрес

Березень, 24 в 15:57

Наразі Україна виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

За рік прогрес нашої держави зріс на 9%.

Зараз дивляться

Найбільшого прогресу Україна досягла в наступних галузях: інтелектуальна власність – 94%, управління державними фінансами – 90%, статистика та обмін інформацією – 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини – 91%, гуманітарна політика – 91%.

За словами віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, України попри війну продовжила процес адаптації українського законодавства до законодавства ЄС.

– Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС. Ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап – перемовини про членство в ЄС, – зазначила Ольга Стефанишина.

За 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань згідно з Угодою демонструють такі показники: Кабінет Міністрів виконав 70% заходів, а також 1% в процесі виконання; Верховна Рада – 61% заходів виконано; інші органи державної влади виконали 59% заходів.

Раніше Ольга Стефанішина розповіла, що перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні критеріїв для вступу в ЄС буде представлена вже у травні.