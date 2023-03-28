Березень, 28 в 12:38

Близький соратник Медведчука Нестор Шуфрич, який є народним депутатом від забороненої партії Опозиційна платформа — За життя, має статки, які записані на підставних осіб.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За словами журналістів, у Шуфрича багато нерухомості та землі, хоча останні 25 років він лише тим й займався, що сидів у парламенті.

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Найдорожчі активи нардепа записані на відверто підставних осіб.

Родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи. Перша — його власні, де власниками є або він сам, або його дружина, батько, син чи багаторічний парламентський помічник В’ячеслав Черепаня. Друга — корпоративні, де власниками є компанії, записані переважно на вищезгаданих осіб.

Статки сім’ї Шуфрича

За даними журналістів, у Конча-Заспі сім’я нардепа володіє чотирма маєтками, які загалом становлять понад 2000 кв. метрів нерухомості; а також понад гектаром землі вартістю 250 млн грн.

Один маєток оформлений за договором дарування і коштує 120−130 млн грн. Власником ще одного маєтку на 358 кв. м і 15 соток землі у закритому котеджному містечку є фірма дружини Шуфрича Катерини Майкової.

Ще одним маєтком на 300 кв. м вартістю приблизно 30 млн грн володіє син нардепа Олександр.

Четвертий маєток належить компанії, заснованій батьком Шуфрича. Проте згодом ця нерухомість перейшла у власність кіпрської фірми і жінки Тетяни Скакун, яка прописана в селі Харпачка Вінницької області.

Журналісти BIHUS Info знайшли у Шуфрича маєток у тимчасово окупованому Криму – по сусідству із Віктором Медведчука.

Інша нерухомість

У центрі Києва Нестор Шуфрич та його син мають шість квартир площею загальною площею 430 кв. м, вартість яких може сягати 130 млн грн.

Батько народного депутата наприкінці січня 2014 року став власником апартаментів в Одесі на 500 кв. метрів і двох паркомісць. Син Шуфрича у липні 2021 року купив в Одесі три паркомісця і два нежитлових приміщення площею загальною площею 630 кв. м.

У селі Проців на Київщині батько Шуфрича є власником кінного комплексу Конюшня Бутенко.

На свого помічника Черепаню нардеп записав земельні ділянки та деяку нерухомість. Наприклад, Черепаня є одним із власників низки агрокомпаній, які орендують та обробляють гектари землі в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях.

Із сім’єю Шуфрича пов’язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині.

А ще серед активів Шуфрича є Київський річковий порт.