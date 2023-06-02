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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Создание коалиции Patriot обсуждается со странами “авиационной” коалиции – Зеленский

ЗРК Patriot
Фото: Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что накануне в Кишиневе прошло обсуждение создания коалиции по ЗРК Patriot.

Обсуждали с теми странами, которые входят в так называемую авиационную коалицию.

Зеленский отметил, что он прибыл в Кишинев именно с инициативой создания коалиции Patriot.

— У нас очень важные разговоры с Германией, Данией, Нидерландами. Я говорил преимущественно со странами, с которыми мы разговаривали об “авиационной коалиции”. Нам точно это надо. Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно, — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства решительно подчеркнул, что Украина хочет уничтожать 100% вражеских целей. Это амбициозная цель, которая не является простой.

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Марк Рютте

Также Владимир Зеленский отметил, что важно не допустить обхода санкций Россией. По словам президента, к сожалению, есть государства в мире и в Европе, которые, хотят того или нет, но помогают обходить санкции.

Президент заявил, что намерен публично бороться с теми, кто дает возможность обходить санкции, потому что это позволяет России увеличить производство ракет.

— Борьба с обходом санкций тоже входит в задачу этой коалиции, — отметил Зеленский.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна ведет переговоры с рядом государств Евросоюза и за его пределами о поставках Украине дополнительных систем ЗРК Patriot.

Война в Украине, Владимир Зеленский, коалиция
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