Створення коаліції Patriot обговорюється з країнами “авіаційної” коаліції – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що напередодні в Кишиневі відбулося обговорення створення коаліції щодо ЗРК Patriot.

Обговорювали з тими країнами, які входять до так званої авіаційної коаліції.

Зеленський наголосив, що він прибув до Кишинева саме з ініціативою створення коаліції Patriot.

– У нас дуже важливі розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами. Я говорив переважно з країнами, з якими ми розмовляли про “авіаційну коаліцію”. Нам точно це треба. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно, – заявив Володимир Зеленський.

Очільник держави рішуче наголосив, що Україна хоче знищувати 100% ворожих цілей. Це амбітна й непроста мета.

Також Володимир Зеленський зауважив, що важливо не допустити обходу санкцій Росією. За словами президента, на жаль, є держави у світі та в Європі, які, хочуть того чи ні, але допомагають обходити санкції.

Президент заявив, що має намір публічно боротися з тими, хто дає можливість обходити санкції, тому що це дозволяє Росії збільшити виробництво ракет.

– Боротьба з обходом санкцій теж входить до завдання цієї коаліції, – зазначив Зеленський.

Раніше прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна веде переговори з низкою держав Євросоюзу та поза його межами щодо постачання Україні додаткових систем ЗРК Patriot.

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