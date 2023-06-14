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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ бьет ракетами с иностранными деталями: в ОП призвали союзников прикрыть лазейки в санкциях

РФ бьет ракетами с иностранными деталями: в ОП призвали союзников прикрыть лазейки в санкциях
Фото: Depositphotos

В Офисе президента Украины призвали западных союзников прикрыть очевидные лазейки в санкционных пакетах против России, которая ночью 14 июня нанесла удар по Одессе ракетами, в которых нашли иностранные комплектующие.

Как написал в Twіtter советник главы ОП Михаил Подоляк, все ракеты, которые Россия выпустила накануне по Кривому Рогу и сегодня по Одессе, изготовлены уже весной 2023 года.

— Во всех без исключения мы находим микроэлектронику западного производства, поставляемую частными компаниями в Россию через третьи страны в обход санкционных ограничений. Вопрос: может, уже пора прикрыть очевидные лазейки и дыры в санкционных пакетах? Иначе это уже выглядит откровенно странно: с одной стороны, наши компании просто во время полномасштабной войны поставляют детали к ракетам стране-агрессору и главному стратегическому сопернику НАТО, с другой — ищем ракеты для ПВО Украины, — отметил он.

Подоляк также показал фото молодых супругов из Кривого Рога, которые поженились только год назад, а вчера погибли в результате ракетного удара РФ (всего 12 погибших, — Ред.), а сегодня страна-агрессор обстреляла Калибрами Одессу, убив трех человек.

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Война в Украине, Кривой Рог, Михаил Подоляк, Одесса, Офис президента, Ракетные удары России, Російська агресія, Санкції проти Росії
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