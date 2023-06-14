РФ б’є ракетами з іноземними деталями: в ОП закликали союзників прикрити лазівки в санкціях

В Офісі президента України закликали західних союзників прикрити очевидні лазівки у санкційних пакетах проти Росії, яка вночі 14 червня завдала удару по Одесі ракетами, в яких знайшли іноземні комплектуючі.

Як написав у Twіtter радник глави ОП Михайло Подоляк, усі ракети, які Росія випустила напередодні по Кривому Рогу та сьогодні по Одесі, виготовлено вже навесні 2023 року.

– В усіх без винятку ми знаходимо мікроелектроніку західного виробництва, що постачається приватними компаніями до Росії через треті країни в обхід санкційних обмежень. Питання: може, вже час прикрити очевидні лазівки й діри у санкційних пакетах? Інакше це вже виглядає відверто дивно: з одного боку, наші компанії просто під час повномасштабної війни постачають деталі до ракет країні-агресору та головному стратегічному супернику НАТО, з іншого – шукаємо ракети для ППО України, – зауважив він.

Це фотографія лише однієї молодої сім’ї, що загинула внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу. Сьогодні вночі нова терористична атака – і знову троє загиблих, уже в Одесі. Всі випущені Росією #ракети були вироблені весною 2023 року. В усіх без винятку ми знаходимо… pic.twitter.com/XVnlyZGJyF — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 14, 2023

Подоляк також показав фото молодого подружжя з Кривого Рогу, яке побралося лише рік тому, а вчора загинуло внаслідок ракетного удару РФ (загалом 12 загиблих, – Ред.), а сьогодні країна-агресор обстріляла Калібрами Одесу, вбивши трьох людей.

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