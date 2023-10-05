Станислав Гайдер стал заместителем министра обороны: что известно о чиновнике
Заместителем министра обороны Украины по вопросам институционального развития назначен Станислав Гайдер.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Предыдущим местом работы (с мая 2020 года) Станислава Гайдера было Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), где он возглавлял отдел цифровой трансформации и инновационного развития.
В НАПК Гайдер занимался стратегическим планированием Агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs), где перенастроили ключевые бизнес-процессы.
Под управлением Станислава Гайдера запустили Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений обличителей коррупции.
Ключевые направления работы в Минобороны
В Министерстве обороны Гайдер будет заниматься развитием новой модели министерства, как архитектора системы обороны.
Также Станислав Гайдер будет заниматься разработкой системы анализа и управления данными; разработкой стандартов подотчетности и корпоративного управления и управления международной технической помощью.
Что известно о Станиславе Гайдере
Станислав Гайдер — он является членом совета сообщества Киевской школы государственного управления им. Сергея Нижнего; сокоординатором Дрогобыч — Smart City (создана собственная архитектура развития умного города) и экспертом Центра развития инноваций. Эксперт по открытым данным.
Ранее Гайдер возглавлял отдел информационных технологий и анализа Дрогобычского городского совета и занимался стратегическим развитием города.
В начале сентября Верховная Рада проголосовала за нового министра обороны Рустема Умерова, который возглавлял Фонд госимущества.
7 сентября президент Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова.
18 сентября Кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства.
27 сентября Кабинет министров назначил трех заместителей нового министра обороны Украины Рустема Умерова.
Фото: НАПК
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