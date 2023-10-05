Станіслав Гайдер став заступником міністра оборони: що відомо про чиновника

Заступником міністра оборони України з питань інституційного розвитку призначено Станіслава Гайдера.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Попереднім місцем роботи (з травня 2020 року) Станіслава Гайдера було Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), де він очолював відділ цифрової трансформації та інноваційного розвитку.

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У НАЗК Гайдер займався стратегічним плануванням Агенції за методологією цілей та ключових результатів (OKRs), де переналаштували ключові бізнес-процеси.

Під управлінням Станіслава Гайдера запустили Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції.

Ключові напрями роботи в Міноборони

У Міністерстві оборони Гайдер завідуватиме розбудовою нової моделі міністерства як архітектора системи оборони.

Також Станіслав Гайдер опікуватиметься розробкою системи аналізу та управління даними; розробкою стандартів підзвітності та корпоративного управління та управління міжнародною технічною допомогою.

Що відомо про Станіслава Гайдера

Станіслав Гайдер — член ради спільноти Київської школи державного управління ім.Сергія Нижнього; співкоординатором Дрогобич – Smart City (створено власну архітектуру розвитку розумного міста) та експертом Центру розвитку інновацій. Експерт із відкритих даних.

Раніше Гайдер очолював відділ інформаційних технологій та аналізу Дрогобицької міської ради та займався стратегічним розвитком міста.

На початку вересня Верховна Рада проголосувала за нового міністра оборони Рустема Умєрова, який раніше очолював Фонд держмайна.

7 вересня президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони.

18 вересня Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони та державного секретаря відомства.

Кабінет міністрів 27 вересня призначив трьох заступників нового міністра оборони України Рустема Умєрова.

Фото: НАЗК

Джерело : Міноборони

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