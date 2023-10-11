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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Нардеп Шуфрич залишиться під вартою – рішення апеляційного суду

Нестор Шуфрич
Фото: СБУ

Народний депутат Нестор Шуфрич, підозрюваний у державній зраді, залишиться під вартою щонайменше до середини листопада.

Апеляційний суд Києва 11 жовтня розглянув його скаргу на запобіжний захід, але залишив його без змін.

15 вересня Нестору Шуфричу оголосили про підозру у державній зраді, співробітники СБУ провели обшуки у його будинку.

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Того ж дня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату від забороненої ОПЗЖ – 60 діб арешту, до 13 листопада, без можливості внесення застави.

За кілька днів Верховна Рада проголосувала за зняття Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова, проте він досі лишається народним депутатом.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання екссекретаря РНБО Володимира Сівковича – агента російського ФСБ, який координував роботу російської агентури в Україні. Одним із основних завдань нардепа було поширення кремлівських наративів.

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Джерело: Суспільне
Апеляційний суд, апеляція, арешт, Верховна Рада IX скликання, Державна зрада, Народний депутат, Нестор Шуфрич
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