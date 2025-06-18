Посол Германии в Украине Мартин Егер возглавит Федеральную разведку

Правительство Германии утвердило назначение посла в Украине Мартина Егера на должность главы Федеральной разведывательной службы (BND).

Об этом сообщило издание Spiegel.

60-летний Егерь сменит на этом посту Бруно Каля, возглавлявшего BND с 2016 года. Дата вступления Егеря в новую должность пока не сообщается. Ожидается, что Бруно Каль станет представителем Германии при Святом Престоле в Риме.

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Что известно о Мартине Егере

Мартина Егера считают одним из опытнейших кризисных дипломатов Министерства иностранных дел Германии. До начала работы в Украине в 2023 году он занимал дипломатические должности в Ираке и Афганистане.

Чем занимается Федеральная разведывательная служба

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) — одна из трех спецслужб страны, отвечающая за внешнюю разведку. Ее дополняют Федеральное ведомство по охране конституции (внутренняя разведка) и военная контрразведка.

В немецком правительстве ожидают, что эффективность BND возрастет под руководством Егеря и с Филиппом Вольфом в должности координатора по разведке в офисе канцлера Фридриха Мерца.

Напомним, Германия увеличила объемы военной помощи Украине – с первоначально запланированных €4 млрд до потенциальных €9 млрд в этом году.

Источник : Spiegel

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