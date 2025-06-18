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Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер очолить Федеральну розвідку

вихідні в Німеччині 2025 року
Фото: Pixabay

Уряд Німеччини затвердив призначення посла в Україні Мартіна Єгера на посаду голови Федеральної розвідувальної служби (BND).

Про це повідомило видання Spiegel.

60-річний Єгер змінить на цій посаді Бруно Каля, який очолював BND з 2016 року. Дата вступу Єгера на нову посаду наразі не повідомляється. Очікується, що Бруно Каль стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі.

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Що відомо про Мартіна Єгера

Мартіна Єгера вважають одним із найдосвідченіших кризових дипломатів Міністерства закордонних справ Німеччини. До початку роботи в Україні у 2023 році він обіймав дипломатичні посади в Іраку та Афганістані.

Чим займається Федеральна розвідувальна служба

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) — одна з трьох спецслужб країни, яка відповідає за зовнішню розвідку. Її доповнюють Федеральне відомство з охорони конституції (внутрішня розвідка) та військова контррозвідка.

У німецькому уряді очікують, що ефективність BND зросте під керівництвом Єгера та з Філіппом Вольфом на посаді координатора з питань розвідки в офісі канцлера Фрідріха Мерца.

Нагадаємо, Німеччина збільшила обсяги військової допомоги Україні – з початково запланованих €4 млрд до потенційних €9 млрд у цьому році.

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Борис Пісторіус

Джерело: Spiegel

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