Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер очолить Федеральну розвідку
Уряд Німеччини затвердив призначення посла в Україні Мартіна Єгера на посаду голови Федеральної розвідувальної служби (BND).
Про це повідомило видання Spiegel.
60-річний Єгер змінить на цій посаді Бруно Каля, який очолював BND з 2016 року. Дата вступу Єгера на нову посаду наразі не повідомляється. Очікується, що Бруно Каль стане представником Німеччини при Святому Престолі в Римі.
Що відомо про Мартіна Єгера
Мартіна Єгера вважають одним із найдосвідченіших кризових дипломатів Міністерства закордонних справ Німеччини. До початку роботи в Україні у 2023 році він обіймав дипломатичні посади в Іраку та Афганістані.
Чим займається Федеральна розвідувальна служба
Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) — одна з трьох спецслужб країни, яка відповідає за зовнішню розвідку. Її доповнюють Федеральне відомство з охорони конституції (внутрішня розвідка) та військова контррозвідка.
У німецькому уряді очікують, що ефективність BND зросте під керівництвом Єгера та з Філіппом Вольфом на посаді координатора з питань розвідки в офісі канцлера Фрідріха Мерца.
Нагадаємо, Німеччина збільшила обсяги військової допомоги Україні – з початково запланованих €4 млрд до потенційних €9 млрд у цьому році.