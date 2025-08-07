Фантазии Onet: советник Зеленского опроверг данные о предложениях о перемирии

Советник президента Украины по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин опроверг информацию польского портала Onet, согласно которой во время недавнего разговора Владимир Зеленский и Дональд Трампом обсуждали предложения России относительно условий прекращения огня в Украине.

Разговор Зеленского с Трампом: что известно

Публикация портала Onet утверждала, что США якобы предложили России компромиссный вариант перемирия, который предусматривает прекращение боевых действий, фактическое признание оккупированных территорий (путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет), отмену большинства санкций, а также постепенное восстановление энергетического сотрудничества.

— Сомнительно, чтобы Виткофф или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Виткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи, — отметил Литвин в посте Х.

Напомним, что после визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву 6 августа Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор в тот же день.

Сегодня президент Украины анонсировал “день многих звонков и контактов” для реального продвижения на пути к миру.

